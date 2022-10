Trąbki umarłych w polskich lasach. Grzyb zaskakuje swoim wyglądem

Trąbka umarłych grzyb. Wygląd

Owocniki trąbek umarłych wyróżniają się w leśnej ściółce ze względu na swoją ciemną barwę. Grzyb ten rośnie w Polsce od sierpnia do listopada. Gatunek najczęściej występuje w lasach liściastych i mieszanych, w okolicach buków i dębów. Kształt trąbek śmierci przypomina lejek z lekko podwiniętymi brzegami. Grzyby mają ciemną barwę, która wraz z wiekiem owocników z brązowo i szaroczarnej przechodzi do niemal całkowicie czarnej. Starsze okazy mogą posiadać biały "nalot", który tworzą zarodniki. Owocniki lejkowca dętego mogą mieć do 12 cm wysokości. Ich kapelusze osiągają średnicę od 3 do 8 centymetrów.