Lisówka pomarańczowa. Jak wygląda i gdzie można znaleźć fałszywą kurkę?

Wybierając się do lasu na grzybobranie, warto zachować szczególną ostrożność. Niektóre gatunki są do siebie bardzo podobne. Tak jest w przypadku lisówki pomarańczowej i pieprznika jadalnego. Jak je od siebie odróżnić? GIS przypomina, aby w razie wątpliwości nie ryzykować i wstrzymać się ze spożyciem grzybów, co do których zachodzi wątpliwość, że są jadalne.