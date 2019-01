Tomasz Siemoniak o Adamie Andruszkiewiczu. "Będzie wiceministrem przez parę dni"

Polityk PO uważa, że dni posła Wolnych i Solidarnych na stanowisku są policzone. - Ten pan to postać kompromitująca dla rządu. Myślę, że PiS jest w fazie degrengolady, stąd takie nominacje - mówi o Andruszkiewiczu Siemoniak.

- Sądzę, że to kwestia kilku dni, paru artykułów w prasie światowej, że ten pan wiceminister zostanie odwołany. To postać kompromitująca dla rządu. Myślę, że PiS jest w fazie degrengolady, stąd takie nominacje - mówi o Adamie Andruszkiewiczu Tomasz Siemoniak , na antenie TOK FM. Zdaniem polityka PO premier Mateusz Morawiecki decyzję miał podjąć w "zaślepieniu".

Siemoniak podkreślił, że nawet w szeregach Prawa i Sprawiedliwości istniały wątpliwości co do tej kandydatury. - Na pewno nie jest to ktoś, kto przyciągnie młodych do PiS-u. Gdy dowiedziałem się o planowanej nominacji myślałem, że to jakiś ponury żart, pomyłka, nieporozumienie. Nie wiem dlaczego premier chce płacić taką cenę przy tak fatalnej reputacji w Europie i na świecie - podsumował.