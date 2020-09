Tomasz Siemoniak gościem programu "Tłit"

Tematem rozmowy będzie zbliżające się posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej - podczas niego ma dojść do zmiany szefa klubu parlamentarnego. Według nieoficjalnych informacji ma nim zostać Cezary Tomczyk, który odpowiadał za kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. W samej PO dochodzi ostatnio do tarć wewnętrznych, czego dowodem było nagranie posłanki Klaudii Jachiry. Parlamentarzystka znana z dosadnego języka wyliczyła, co nie podoba się jej w formacji.