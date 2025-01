Już nie będzie limitu 0,2 promila? Chcą zmian dla kierowców

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, której celem jest wprowadzenie zerowego limitu alkoholu dla kierowców . Organizacja zwróciła się do rządu oraz innych instytucji o współpracę w tej kwestii.

- W kwestii prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu jesteśmy bezkompromisowi i konsekwentnie powtarzamy, że nie może być na to żadnego przyzwolenia. "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu" to wciąż aktualne hasło, które zasługuje na wprowadzenie w życie w sposób dosłowny. Dlatego proponujemy wprowadzenie zmian polegających na obniżeniu dopuszczalnego limitu z obecnego 0,2 promila do 0,0 promila - mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.