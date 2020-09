Klaudia Jachira z mocnym wideo. "Dłużej nie mogę milczeć"

Klaudia Jachira z KO nagrała kilkuminutowe wideo. Znana z kontrowersyjnych wypowiedzi posłanka uderza we własną formację. - Muszę powiedzieć, co czuję i co myślę - wyjaśniła. Parlamentarzystka opisała, co nie podoba się jej w KO.

- Długo myślałam nad wydarzeniami sprzed miesiąca. Myślicie, że w sprawie głosowania przeciwko podwyżkom,ktoś się do mnie odezwał, chciał się ze mną spotkać, albo może ze wszystkimi, którzy głosowali inaczej? Nic podobnego - powiedziała w opublikowanym w sieci nagraniu Klaudia Jachira.

Posłanka KO uważa, że szefostwo partii powinno przeprosić za swoje podejście do głosowania. - Niektórzy mówią, że wiele rzeczy Koalicji Obywatelskiej nie wychodzi dobrze. Ja myślę, że jest jedna rzecz, w której są naprawdę najlepsi na świecie: to jest milczenie i brak rozmowy wewnątrz klubu. Naprawdę w tym są genialni - oceniła sytuację.

Jachira wyjaśnia, że nie potrafi zachowywać się tak, jak jej koledzy z klubu. - Nawet jak sobie racjonalizuję pewne działania kierownictwa klubu - że przecież się starali, że zawsze można się pomylić, że nie zawsze wszystko musi wyjść - to tak się w którymś momencie sama ze sobą źle czuję, że dłużej nie mogę milczeć i muszę powiedzieć, co czuję i co myślę - stwierdziła.

Zobacz też: Rekonstrukcja rządu. PiS wymieni Ziobrę na Kosiniaka? Wicemarszałek oburzony

Klaudia Jachira "pierze brudy". "Trochę się już tego nazbierało"

Posłance nie podoba się, że nowi politycy nie są dopuszczani do głosu. - Myślę, że jeżeli klub ma 134 osoby, to naprawdę nie muszą prowadzić ustaw ciągle te same osoby z PO. Myślę, że to nie jest fajne wysyłać do mediów na konferencje prasowe ciągle tych samych ludzi, bo po którychś konferencjach po prostu przestaje ich słuchać - uznała.

Podobna sytuacja miała mieć miejsce w trakcie spotkania ze Swiatłaną Cichanouską. - Myślę też, że naprawdę, jeżeli na spotkanie z Cichanouską wybiera się tylko niektórych posłów, a nie zaprasza wszystkich, to wcale to nie jest fajne - uznała Jachira.

Posłanka wie, że jej wypowiedzi mogą zostać źle odebrane. - Mam świadomość, że zaraz spotkam się zarzutem, że piorę brudy publicznie, ale od miesiąca nikt nie zrobił prania, trochę już tego nazbierało. (...) Kochani, mamy już milczący Sejm, milczący Trybunał Konstytucyjny, milczące KRS, prokuraturę, Rzecznika Praw Dziecka. Czy naprawdę chcemy mieć też milcząca opozycję? - zapytała.

Jachira wystąpiła z apelem. - Myślę, że jeżeli nie zaczniecie słuchać naszego głosu, nowych polityczek i polityków, którzy mają pomysł na nową politykę takich jak Franek (...), Monika, czy ja, to nie zdobędziecie nowych głosów, nowego poparcia. Posłuchajcie, co my mamy do powiedzenia, jak my widzimy nową politykę - powiedziała.

Nagranie Klaudii Jachiry: