Tomasz Sakiewicz o naklejkach ws. LGBT. Podczas wywiadu zadzwonił minister

"Strefa wolna od LGBT" - naklejka z takim hasłem była dołączona do jednego z numerów gazety, której Tomasz Sakiewicz jest redaktorem naczelnym. Dziennikarz udzielił wywiadu, ale naklejki ze sobą nie miał.

Mimo to, bronił naklejki, która wywołała ogromne kontrowersje. "Ta naklejka jest po to, żeby zaprotestować przeciwko ideologii LGBT. A właściwie narzucaniu tej ideologii".

Stwierdził, że językoznawcy "zinterpretowali, że w zdaniu 'strefa wolna od LGBT' chodzi o ideologię, a nie o konkretnych ludzi". "W polskim języku akronim nie oznacza ludzi. LGBT to ruch albo ideologia" - tłumaczył. Jak dodał, "druga strona wmawia biednym homoseksualistom, że chodzi o nich".

"Ktoś, kto skończył studia wyższe musi o tym wiedzieć, nie może się pomylić" - przekonywał. Wtedy dziennikarka wytknęła mu: "Pan nie skończył studiów wyższych, choć wielokrotnie pan twierdził, że tak". On zaś odpowiedział: "Mam absolutorium na psychologii i nigdy nie twierdziłem, że skończyłem studia. A poza tym czy to jest argument w dyskusji?".

"No przecież to pan przed chwilą wyciągnął argument ze studiami wyższymi" - kontynuowała Rigamonti. "Pani naprawdę tak chce rozmawiać? Argumenty ad personam są typowe dla języka agresji" -odpowiedział jej Sakiewicz.

"Telefon od ministra"

Wypowiedzi Sakiewicza z wywiadu szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Internauci drwili z jego prób unikania jasnych deklaracji oraz z samych sformułowań. Chociażby z tego. że jego redakcja nie nakłaniała nikogo do naklejania nalepek. "To po co mają klej?" - padło pytanie dziennikarki. "Znaczki też mają" - odparł publicysta.