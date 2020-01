Tomasz Grodzki zwrócił się do Andrzeja Dudy. "Jestem do dyspozycji"

Tomasz Grodzki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o procedowanie "ustawy kagańcowej", która budzi spore kontrowersje. Marszałek Senatu stwierdził, że "chętnie by przyszedł do Pałacu, aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować" o proponowanych zapisach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PAP)

Propozycja Tomasza Grodzkiego pojawiła się na Twitterze.

"Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji" - czytamy we wpisie.

Tymczasem w Warszawie trwa Marsz Tysiąca Tóg. Protest to reakcja na procedowaną "ustawę kagańcową" - ustawę autorstwa PiS zakładającą m.in. wprowadzenie kar dla sędziów.

Zobacz też: 28. finał WOŚP. Prezydent Gdańska będzie miała ochronę. Impreza pod ścisłą kontrolą