Tomasz Grodzki przyznaje się do "błędu". "Mogę za to przeprosić"

- Mam do siebie żal, że to powiedziałem - stwierdził Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu nie wytrzymał napięcia związanego z atakami na jego osobę. Przyznał, że w emocjach pozwolił sobie na zbyt daleko idące porównanie.

Słowa marszałka Sejmu nie spotkały się ze zrozumieniem. "Nie podobają mi się ataki na Tomasza Grodzkiego. Dawałem temu wielokrotnie wyraz. Ale nie podoba mi się też, gdy prof. Grodzki porównuje swoją sytuację do Pawła Adamowicza i Jerzego Popiełuszki" - napisał na Twitterze dziennikarz Patryk Słowik.

W programie portalu rp.pl "#RZECZoPOLITYCE" marszałkowi wypomniano tę wypowiedź. - W emocjach to powiedziałem. To rzeczywiście była przesada. Mam do siebie żal - stwierdził Grodzki. Prowadzący rozmowę dziennikarz Jacek Nizinkiewicz podkreślił, że wiele osób poczuło się urażonych jego słowami.