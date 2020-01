Próba przekupienia byłego pacjenta Tomasza Grodzkiego. Za oczernienie marszałka Senatu

Komuś bardzo zależy na tym, by Tomasz Grodzki miał kłopoty. Były pacjent dzisiejszego marszałka Senatu twierdzi, że próbowano go przekupić. W zamian za pieniądze miał podpisać się pod fałszywym oświadczeniem.

Nieznany mężczyzna chciał przekupić byłego pacjenta Tomasza Grodzkiego. Chciał, by podpisał się pod fałszywym oświadczeniem, w którym stwierdza, że Grodzki chciał pieniędzy w zamian za przeprowadzenie operacji - donosi Radio Zet.

Mowa o kwocie 5 tys. złotych. Pacjent, który twierdzi, że próbowano go przekupić, to Tadeusz Staszczyk. Osiem temu był pacjentem Grodzkiego, który podjął się operacji wycięcia nowotworu.

Jak twierdzi Staszczyk, ktoś zapukał do jego drzwi i przedstawił się jako pracownik szpitala. - Powiedział mi "proszę mi napisać takie pisemko, że doktor Grodzki powiedział, że przyjmie na operację i do szpitala jeśli mu zapłacę pieniądze". Wyciągnął portfel i powiedział: "Tu mam pięć tysięcy i panu daję, jeśli tylko pan napisze i podpisze". Tak się zdenerwowałem. Powiedziałem: "Niech pan stąd wychrzania i to szybko" - relacjonował Staszczyk.