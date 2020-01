WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze newsroom + 2 adam bielanTomasz Grodzki oprac. Anna Kozińska 14 min. temu Tomasz Grodzki działa wbrew rządowi. Adam Bielan: żenujące Tomasz Grodzki zapowiedział swój wyjazd do Brukseli, gdzie chce mówić o sytuacji w polskim sądownictwie. Kiedy Krzysztof Szczerski, zwrócił... Rozwiń Jeszcze jedną rzecz zapytać o spór … Rozwiń Transkrypcja: Jeszcze jedną rzecz zapytać o spór dotyczący planowanego wyjazdu marszałka senatu Tomasza Górskiego dobra Jest to spór pomiędzy ministrem Krzysztofem szczerskim który apeluje do Marszałka żeby do Brukseli nie jechał a panem marszałkiem który Upiera się że minister w kancelarii A nie będzie mu organizował czy też zorganizował w Czym innym jest wyjazd Profesora grodzkiego w Muszynie A czym innym wyjazd 3 W państwie Instytucja do Mówi Że polityka zagraniczna Reprezentuje Polskę na zewnątrz prezent We współpracy z Sprawdzę W praktyce Wygląda Byłem wicemarszałkiem sen Nie zrozum żadne Że podczas każdego oficja Spotkania Marcia Mecenatu za granicą Towarzyszy mu Polski Ambasador A marszałek otrzymuje te z różami narusza Polega na tym że Grodzki nie tylko chcę jechać do Brukseli Grodzki bezpośrednio po wyborze zapowiedział że będzie objeżdżać świat nowsza zapowiedzią Al Waszyngtona I w tej chwili początkowej dość żenujące bym powiedział starania że Marszałka Dąbrowskiego w Waszyngtonie umieścić może nie ma zaproszenia z osobą na Mary Doszło nawet do tego że Współpracownicy marszałka Górskiego próbują podłączyć jego wizytę pod wizytę zaplanować Prezydent epsze łączącego Niższej same as a Litewskie Który ma zapach Zaplanowana Tak duża jest desperacja otoczenia marszałka grodzkiego jego samego on sam siebie przez tytułuje 3 osoby Rozmowa Każe tak do siebie Myślę że to jest z jednej strony troszeczkę wody sodowej Panu senatorowi świeżo wybraną marsz Uderzyła do głowy Strony plan polityczny polityków opozycji żeby wokół Senatu zbudować jakieś Alternatywy To już jest normalnie Konstytucji bo Ale jesteś głodna Prawa i Sprawiedliwości plan polityczny żeby zmusić marszałka Dąbrowskiego do dymisji Joachim Brudziński w Inna sprawa To ja Usprawnienie nie łączył Pan mnie pytał o wyjazd masz Do Brukseli z Rzeszowa Był już aktywny dym Zaczął przyjmować Z werwą ambasador w różnych krajów tuż przed Na Polskę Ambasadora Federacji Rosyjskiej u siebie Ciekawe o czym rozmawiali Powtarzam Marszałek Mapa bo gdzieś Natomiast wyjeżdżając tam musi Reprezentować Rząd i musi zgłosić to jest uzgodnione Seat Ibiza Dziękuję bardzo