To uratuje Putina? Wagnerowcy są kluczowi

W swojej analizie telewizja Biełsat ocenia, że wagnerowcy, a za tym i Kreml, mają liczyć na to, że fortyfikacja przede wszystkim zablokuje podejście Ukraińców do Łysyczańska i Ługańska. Oznacza to, że dużą część obwodu ługańskiego Moskwa spisuje na straty, a teren obwodu będzie podzielony na pół - część północną (do wybuchu kontrolowaną przez Kijów) i południową (okupowaną przez Rosję od ośmiu lat).