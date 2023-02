To sprawa życia i śmierci. Banalny sprzęt, a zimą na froncie ma kluczowe znaczenie

"Wszystko rozładowuje się dużo szybciej. Operatorzy dronów nie wypuszczają maszyn, jeśli poziom naładowania (baterii) wynosi mniej niż 25 proc. (...) Oprócz dronów, prąd jest też jednak potrzebny do starlinków, noktowizorów, tabletów, a przede wszystkim do krótkofalówek. Żołnierze mogą być w terenie nawet przez tydzień. W tym czasie wszystko się rozładowuje. Jeśli jest możliwość, żeby przywieźć coś naładowanego, to w pierwszej kolejności wiezie się powerbanki. To sprawa życia bądź śmierci" - wyjaśnił ukraiński oficer Taras Berezowec.