"To oznaczałoby kapitulację". Doradca Zełenskiego dosadnie

Podolak prosi o broń

Podczas wywiadu rozmówca agencji AFP zaapelował do Zachodu o zwiększenie dostaw broni dla walczącej Ukrainy. - Potrzebujemy jeszcze od 150 do 200 czołgów, około 300 pojazdów opancerzonych, stu systemów artyleryjskich, 50–70 wieloprowadnicowych systemów rakietowych, w tym potężnych amerykańskich HIMARS, a także od 10 do 15 systemów obrony powietrznej, aby zamknąć niebo - wspomniał.