"Ukraińcy są spóźnieni". Generał mówi o nachodzącej zimie na froncie

Żeby zminimalizować ewentualne porażki w Donbasie, Ukraińcy muszą posłużyć się fortelem. Powinni obecnie mocno pójść w stronę Melitopolu, żeby Rosjanie byli przekonani, że na tamtym odcinku idzie natarcie na Półwysep Krymski. To mogłoby skutkować wycofaniem wojsk Putina z Donbasu, osłabieniem ich tam i zwycięstwem ukraińskiej armii. Muszą sprytnie działaniami manewrowymi odwlec od Donbasu uwagę, by podczas przerzutu rosyjskich wojsk w stronę Krymu, niszczyć je i dezorganizować. To kluczowy warunek, by załamać całkowicie wolę walki po rosyjskiej stronie.