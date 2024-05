To ona ściga Magdę G. za reklamę alkoholu. "Kiedyś to będzie taki wstyd, jak kradzież ze sklepu"

Część odbiorców reklamy pójdzie do monopolowego, aby kupić alkohol i celebrować jakąś okazję w podobny sposób, jak ich idol. To wpływa na poziom spożycia w alkoholu w Polsce. Według ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - red.), prowadzonego na grupie młodzieży szkolnej w wieku 15-16 lat, odsetek uczniów w Polsce, którzy pili alkohol w ciągu poprzednich 30 dni, wynosi 47 proc.