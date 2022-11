To nowy etap wojny? "Zagrożenie eskalacją jest mniejsze niż było"

- Jeśli byłoby to wystrzelone z Białorusi lub też przy granicy z tym krajem, ale już z terytorium Ukrainy, w co wątpię, to i tak będzie podobna sytuacja, jeśli były to stare rakiety. Trzeba czekać do wyjaśnienia, co to była za rakieta, skąd był kierunek, jaki był jej zasięg. To można zbadać, ale trzeba przeprowadzić dokładne analizy w miejscach, gdzie doszło do tragedii - podkreśla nasz rozmówca.