Eksplozja na terenie Polski. "To nie może być powód do wojny"

"To nie może być powód do wojny"

W ocenie gen. Skrzypczaka "to nie może być powód do wojny". - Powinny zadziałać mechanizmy NATO. Po pierwsze należy wystosować notę protestacyjną do strony rosyjskiej. Po drugie wzięcie odpowiedzialności za to, co się stało. Po trzecie informacja ze strony NATO, że jest przygotowane do odpowiedzi na każde zagrożenie ze strony Rosji. Prawdopodobnie skończy się tym, że będą noty dyplomatyczne, przeprosiny, żeby uniknąć wojny - ocenia.