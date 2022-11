Rosyjski atak na Ukrainę. Jest reakcja Białego Domu

Doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan potępił wtorkowy atak rakietowy na Ukrainę. - Te rosyjskie ataki tylko pogłębią obawy wśród państw grupy G20 o destabilizujący wpływ wojny Putina - dodał. Przedstawiciel Białego Domu zadeklarował też, że USA i ich sojusznicy "będą nadal dostarczać Ukrainie to, czego potrzebuje do obrony, w tym systemy obrony powietrznej". - Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne - zapewnił.