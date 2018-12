To nie koniec kariery politycznej Gronkiewicz-Waltz. Schetyna złożył jej propozycję

Hanna Gronkiewicz-Waltz wystartuje do Senatu - podaje tygodnik "Wprost". Była prezydent stolicy ma wystartować z okręgu warszawskiego. Taką propozycję złożył jej lider PO Grzegorz Schetyna.

Teraz ma się to zmienić. Jak wynika z informacji "Wprost", Grzegorz Schetyna zaproponował Hannie Gronkiewicz-Waltz, żeby kandydowała do Senatu z okręgu warszawskiego. Skąd ta zmiana? Okazało się, że podczas kampanii samorządowej była prezydent miasta wciąż jest pozytywnie odbierana przez warszawiaków.

– Była prezydent liczyła, że przewodniczący PO wystawi ją w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Pytała mnie, ile kosztuje mieszkanie w Brukseli, jak się tam żyje. Była wyraźnie zainteresowana startem do europarlamentu – zdradza jeden z brukselskich polityków.

Jednak wszystko wskazuje na to, że w Parlamencie Europejskim Platformę Obywatelską ma reprezentować Bronisław Komorowski. Schetyna początkowo nie był przekonany do jego kandydatury, dlatego pojawiły się plotki o starcie Gronkiewicz-Waltz w wyborach do PE.