To największa słabość rosyjskiej armii. Straty są wręcz gigantyczne

Widoczne to było niedawno, m.in. pod Wuhłedarem i Kurachowym, gdzie Rosjanie wrócili do taktyki, jaką Sowieci wypracowywali przed stu laty. Polega ona na tym, że to artyleria rozpoczyna przygotowanie, a następnie wał ogniowy poprzedza uderzenie czołgów i piechoty. Taka strategia sprawdza się jednak jedynie ze względu na dużą przewagę liczebną Rosjan, którzy mogą pozwolić sobie na duże straty. Pod Kurachowym stracili ok. 60 proc. sił użytych do uderzenia, co jest rezultatem również braku rozeznania dowódców w sytuacji taktycznej.