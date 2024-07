Sypie się pancerna pięść Putina. Straty są gigantyczne, a rezerwy topnieją

- Wróg stara się, na ile to możliwe, używać mniej sprzętu lub nie używać go w ogóle. Wysyła do ataku kilku żołnierzy – opisywał Kowal, dodając, że ta taktyka obserwowana jest od kilku tygodni. - Ponieśli tutaj ciężkie straty i prawdopodobnie nie mogą jeszcze znaleźć ani nowych ludzi, ani sprzętu.