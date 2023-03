"To najlepsze co możemy im dać". Gen. Polko o przekazaniu MiG-ów

Samoloty MiG-29 to w tej chwili najlepsze co możemy dać Ukraińcom - przyznał na antenie Wirtualnej Polski generał Roman Polko. Były dowódca jednostki GROM ocenił, że samoloty mogą pomóc w odcięciu drogi lądowej na Krym i utrudnieniu dostarczania zaopatrzenia dla rosyjskich sił. W rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem w programie "Newsroom WP" generał mówił też, na czym polega solidarność państw NATO. - My przekazujemy MiGi, które sami dostaliśmy za darmo od Niemiec wiele lat temu. Sprzęt, który przekazujemy, jest użyteczny na polu walki. My wykorzystujemy ten czas na przeskok technologiczny. Zamiast go utylizować - oddajemy do walki, a sami szykujemy się na to, co będzie za pięć lub dziesięć lat - mówił generał Polko. - Ze względu na współpracę z USA mamy dostęp do najnowocześniejszych technologii. Ono nie idzie tylko w kierunku tego, że kupujemy, ale także sami produkujemy niektóre komponenty - dodał były dowódca jednostki GROM.