"To mógłby być game changer". Senatorowie naciskają ws. F-16 dla Ukrainy

Ponadto senatorowie poprosili Austina o dostarczenie im do końca tygodnia odpowiedzi na pytania, dotyczące kwestii przekazania odrzutowców Ukrainie. Pytali go między innymi, o to jak wysoko ukraińscy urzędnicy klasyfikują myśliwce podczas składania wniosków o dostawy broni. Poza tym prosili o doprecyzowanie, jak F-16 mogą być pozyskiwane, jeśli ich przekazania Kijowowi zostanie zatwierdzone: czy zostaną przekazana maszyny nowo wyprodukowane, czy te z istniejących już zasobów. Domagali się również odpowiedzi, jaki wpływ F-16 będą miały na konflikt i jak szybko ukraińscy piloci mogą zostać przeszkoleni w ich obsłudze.