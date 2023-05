To ludzie premiera Morawieckiego stoją za "lex Tusk". Teraz mogą trafić do komisji

Członkiem komisji ma zostać za to poseł Piotr Sak z Suwerennej Polski (wkrótce zarekomendować go mają ziobryści), a z ramienia PiS prac komisji - jak słyszymy - może przypilnować szef sejmowej komisji ds. służb specjalnych Waldemar Andzel (choć to mocno nieoficjalna kandydatura). Wiele osób w PiS chce, by pracami komisji kierował były minister Piotr Naimski - spec od polityki energetycznej. Do jego zespołu mógłby dołączyć m.in. poseł PiS Kazimierz Smoliński.