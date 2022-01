"To krzyk rozpaczy". Szczerze przyznaje, czego w Radzie Medycznej mieli już dość

- Giną i ginęły tysiące ludzi, mamy zdecydowanie większą śmiertelność na wirusa niż większość krajów i udajemy, że system ochrony zdrowia jest wydolny. W Polsce ten system nawet w normalnych warunkach jest po prostu kiepski, a podczas epidemii fatalny. I jeżeli nie robimy wszystkiego, co można, by ratować życie, to po co udawać jakąkolwiek walkę? Trudno firmować swoją twarzą, nazwiskiem i wiedzą działania, których efektem jest jedna z największych śmiertelności na wirusa w regionie. Mamy też nadzieję, że to jest krzyk rozpaczy, który wzmocni chęć do walki z wirusem u polityków i osób rządzących - dodaje.