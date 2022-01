Rezygnacje w Radzie Medycznej. Jest komentarz Niedzielskiego

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, niewykluczone, że w najbliższym czasie z byłymi członkami Rady Medycznej przy premierze spotka się lider PO Donald Tusk. - Ci lekarze chcieli ratować ludzkie życie, ale ktoś im na to nie pozwolił. Więc nie mieli wyjścia. Nie mogli bezczynnie patrzeć na śmierć ludzi. To jest w kodzie genetycznym każdego lekarza. To była trudna decyzja, ale konieczna - komentował w rozmowie z WP europoseł KO i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.