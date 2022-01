"Machina propagandowa TVP zaatakuje lekarzy". Platforma reaguje na odejścia z Rady Medycznej

- Ci lekarze chcieli ratować ludzkie życie, ale ktoś im na to nie pozwolił. Więc nie mieli wyjścia. Nie mogli bezczynnie patrzeć na śmierć ludzi. To jest w kodzie genetycznym każdego lekarza. To była trudna decyzja, ale konieczna - mówi o rezygnacji członków Rady Medycznej przy premierze europoseł KO i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.