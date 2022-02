To koniec Zjednoczonej Prawicy? Były szef MSWiA: fatalnie jest

Czy Polski Ład i Unia Europejska podzieliła Zjednoczoną Prawicę? Zdaniem Marka Biernackiego z KP-PSL, który był gościem programu "Newsroom" WP świadczą o tym wypowiedzi ministra Jakiego, który zaatakował swoimi wypowiedziami prezydenta. - Z tego, co wiem, tworzy się nową ustawę rządową, która ma problem Izby Dyscyplinarnej rozwiązać. Fatalnie jest, bo wszystkie te działania rządu PiS — mówi się o ewidentnej reformie sądownictwa — jej nie było i nie ma. Sytuacja jest gorsza w sądach dla zwykłego obywatela niż siedem lat temu — powiedział Biernacki. Były szef MSWiA skomentował także kryzys na wschodniej granicy. - My jesteśmy państwem frontowym. Jeżeli Ukraina zostanie napadnięta, następnym celem będziemy my. Sami się nie obronimy. Musimy być w pakcie północnoatlantyckim, musimy być w Unii Europejskiej — stwierdził Biernacki.