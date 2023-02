"To kluczowy rok". PO zapowiada ofensywę

Prawo i Sprawiedliwość niemal codziennie organizuje konferencje prasowe, na których krytykuje rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 2007-2015. Jak zareaguje PO? Michał Wróblewski pytał o to w programie "Tłit" posła PO Cezarego Tomczyka. - Szczegóły poznają państwo po dzisiejszym klubie parlamentarnym. Będziemy chcieli zapowiedzieć pewną ofensywę, która nie zakończy się aż do kampanii wyborczej. Zdajemy sobie sprawę, że ten rok jest kluczowy. Wszystko przed nami. Będzie o tym pewnie mówił sam przewodniczący Tusk. Tak (można się spodziewać przełomu - red.), proszę o cierpliwość. Dzisiaj wszystko się wyjaśni. Dziś wieczorem jest spotkanie klubu parlamentarnego. Będzie w tej sprawie komunikat, będziemy chcieli państwu to zaprezentować. Na pewno mogę powiedzieć, że spotkamy się w wielu miejscach, a kampania będzie coraz bardziej intensywna. Zdajemy sobie sprawę, że trwa rok wyborczy i dziś wszystkie ręce na pokład. Dziś trzeba koncentrować się tylko na tym - zapowiedział Cezary Tomczyk.