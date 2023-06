"To jest sekta". Były poseł Konfederacji ostro o Mentzenie

Konfederacja rośnie w sondażach. Z ugrupowaniem obecnie najbardziej kojarzony jest stojący na jego czele Sławomir Mentzen. - Statut Konfederacji jest napisany w taki sposób, że w tym momencie Mentzen jest dyktatorem. To jest mocne określenie, ale określenie faktyczne - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Artur Dziambor, który jeszcze do niedawna współpracował z Konfederacją, ale w lutym został z niej oficjalnie wyrzucony. - On nie wprowadzi do polityki nowej jakości, wprowadzi ludzi, którzy będą mu dozgonnie wdzięczni za szansę, którą otrzymają. To nie jest nowa jakość, a po prostu sekta, taka sama, jak mamy teraz w PiS, gdzie wszyscy wyznają Kaczyńskiego - wskazał Dziambor, mówiąc o Mentzenie. Poseł nie wykluczył, że po wyborach Konfederacja będzie współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością.

