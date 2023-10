"To jest koniec ery PiS". Zapytaliśmy Rafała Trzaskowskiego, kto będzie premierem

Jak będą wyglądały najbliższe godziny na opozycji? Zapytaliśmy o to Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i wiceszefa PO. - Poczekajmy na potwierdzenie tych wyników. Mam nadzieję, że one się bardzo szybko potwierdzą. Możemy być pewni rządu opozycji demokratycznej. Bardzo się z tego cieszę – powiedział Trzaskowski. – Myślę, że Andrzej Duda wie, co robić, że tym razem uwolni się od toksycznego wpływu Jarosława Kaczyńskiego i że nie będzie go słuchać. Wszyscy wiemy, że dziś PiS nie ma zdolności koalicyjnej, bo nikt nie chce z nim rządzić. To jest koniec ery PiS. PiS musi się z tym pogodzić. Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda także to zaakceptuje. Patryk Michalski z WP zapytał: Donald Tusk na premiera czy Rafał Trzaskowski? – To naturalne, że przewodniczący partii, która jest najsilniejsza na opozycji powinien decydować i to Donald Tusk będzie decydował z przedstawicielami innych partii opozycyjnych – odpowiedział prezydent Warszawy i wiceszef PO.