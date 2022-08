"To dopiero początek". Wymowne słowa z Ukrainy po wybuchach na Krymie

"To dopiero początek" - tak wybuchy w Novofedorivce na Krymie skomentował doradca prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak. Z kolei wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk stwierdziła, że wybuchy, do których doszło, "są przypomnieniem o tym, do kogo należy półwysep". Rosyjski MON w oficjalnych oświadczeniach uznał incydent za wypadek. Jednak dziennikarze The New York Times, powołując się na źródło w ukraińskim wojsku, twierdzą, że za wybuchami w rosyjskiej bazie wojskowej stoją Siły Zbrojne Ukrainy, które w tej operacji użyły tylko ukraińskiego sprzętu.