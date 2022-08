Wojna w Ukrainie. Atak na siłownię w Charkowie [RELACJA NA ŻYWO]

Siły rosyjskie uszkodziły elektrociepłownię w Charkowie. "Pracujemy nad naprawieniem infrastruktury krytycznej, w którą uderza wróg" - poinformował gubernator. Niedawno siły rosyjskie uszkodziły elektrociepłownię nr 3 w Charkowie. "To jeden z dużych zakładów, zaopatrujący prawie jedną trzecią (miasta) w ogrzewanie i gorącą wodę" - dodał przedstawiciel ukraińskich władz.

Nie sprecyzował, kiedy uszkodzono elektrociepłownię. Jak pisze Ukrinform, mogło do tego dojść podczas jednego z nocnych ataków rakietowych pod koniec lipca.

W mieście w związku ze znacznymi uszkodzeniami spowodowanymi przez rosyjską agresję nie będzie można przygotować na zimę ok. 60 bloków mieszkalnych. Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy, liczące przed inwazją blisko 1,5 mln mieszkańców.