"To barbarzyńcy". Generał o Rosjanach używających zakazanej broni

- Rosyjska broń termobaryczna to przede wszystkim broń zakazana. Jej używanie to zwykłe barbarzyństwo - mówił na antenie Wirtualnej Polski gen. broni rez. dr Mirosław Różański, który komentował najnowsze doniesienia brytyjskiego wywiadu w sprawie używania tej broni na wojnie w Ukrainie. Prezes fundacji Stratpoints i doradca Polski 2050 wyjaśniał w rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską, do jakich celów Rosjanie używają tej broni i jaki jest mechanizm jej działania. - Rosjanie nie osiągają sukcesów militarnych i używają tej broni przeciw cywilom. Trudno nazwać ich żołnierzami, bo oni są już odczłowieczeni. To są po prostu barbarzyńcy - dodał ekspert. W Programie "Newsroom WP" poruszono też kwestię strat w rosyjskiej armii i w grupie Wagnera. - Dla nich nie ma znaczenia, ilu żołnierzy zginie. Decyzje polityczne Putina też wskazują, że rola jednostki w rosyjskich szeregach jest nieistotna. Rosja kompensuje braki w sprzęcie kolejnymi żołnierzami wysyłanymi do walki - ocenił gen. Różański.