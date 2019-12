"Tłit". Leszek Balcerowicz i Sebastian Kaleta o Marianie Banasiu. "Czynnik rozkładu w PiS-ie", "to zaczyna wyglądać kuriozalnie"

- Marian Banaś jest czynnikiem rozkładu w PiS-ie. Obnaża, czym jest PiS od strony moralnej - mówił Leszek Balcerowicz w programie "Tłit". - Od 2 miesięcy, gdzie się nie pójdzie, trzeba o panu Banasiu rozmawiać i jeszcze patrzeć na jego sylwetkę. Zaczyna to wyglądać trochę kuriozalnie - mówił z kolei Sebastian Kaleta (KP PiS). Wiceminister sprawiedliwości skomentował też raport NIK, który uderza w Patryka Jakiego.

15 doniesień do prokuratury - to efekt raportu NIK z kontroli w Służbie Więziennej. Marian Banaś się mści? - Nie chcę tak tego oceniać, ale jeśli kilka miesięcy temu wnioski nie były takim problemem, a teraz, gdy są wokół niego problemy, okazuje się, że są wnioski do prokuratury, to każdy sam może zinterpretować przebieg tych zdarzeń - komentował Sebastian Kaleta.

Pytany, czy Patryk Jaki ma się czego obawiać, odparł: "Nie, bo to zarzuty postawione nad wyraz. Eksperci wskazują, że to niespotykana sytuacja".

Wiceminister odniósł się również do zamieszania wokół zdjęcia toru przeszkód w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz do słów rzecznika Solidarnej Polski Jana Kanthaka, który porównał Jakiego do Kazimierza Wielkiego.

ZOBACZ: Leszek Balcerowicz i Sebastian Kaleta w programie "Tłit":

Tematem rozmowy była też sama afera wokół szefa NIK. - Marian Banaś jest czynnikiem rozkładu w PiS-ie. Obnaża, czym jest PiS od strony moralnej. PiS wkracza w trudniejszy okres, nie tylko ze względy na jego sprawę, ale też dlatego, że lata bonanzy w gospodarce się kończą. PiS-owi w sondażach będzie spadać - przekonywał Leszek Balcerowicz.

- Od 2 miesięcy, gdzie się nie pójdzie do mediów, trzeba o panu Banasiu rozmawiać i jeszcze patrzeć na jego sylwetkę. A ja z nim nigdy w życiu nie rozmawiałem. Zaczyna to dla mnie wyglądać trochę kuriozalnie. Ale, oczywiście, sprawa jest bardzo poważna - mówił z kolei Sebastian Kaleta.

Sebastian Kaleta odpowiada Małgorzacie Gersdorf

Wiceminister odpowiedział też I prezes Sądu Najwyższego ws. Izby Dyscyplinarnej. Małgorzata Gersdorf zasugerowała, że powinna być zamknięta. - Czy zaapeluje w ten sam sposób do pana Zawistowskiego i do pana Iwulskiego, który w PRL-u nie dość, że został powołany, to ma w niej bogatą kartę? Dziwnym trafem nowa, demokratyczna KRS jest dla pani Gersdorf solą w oku - ripostował Sebastian Kaleta w programie "Tłit".

- Polacy wybrali PiS, by uchwalało prawo, a nie panią Gersdorf. Przeczy kilkunastoletniemu dorobkowi TK w składzie z panem Rzeplińskim czy Safjanem - wskazał.

I podsumował: "Każdy może apelować. Ja również. Pani prof. Gersdorf, apeluję, żeby pani wstrzymała się od pracy w SN, bo była pani wybrana przez niekonstytucyjną KRS - dodał Kaleta. - To jest logika, którą stosuje pani Gersdorf. Bardzo niebezpieczna, grożąca chaosem prawnym".

Rafał Trzaskowski kontra Sebastian Kaleta. Ciąg dalszy

Sebastian Kaleta nie odpuszczał Rafałowi Trzaskowskiemu i bronił swojego raportu ws. LGBT. - Jako osoba publiczna, mieszkaniec Warszawy, mam prawo badać wydatki m. st. Warszawy i poddawać w wątpliwość, czy są słuszne. Przez kilka dni nie spotkałem się ze wskazaniem konkretnie, która z tych informacji jest nieprawdziwa. Wszyscy mogliśmy zobaczyć nagranie, na którym jest inscenizacja seksu oralnego między dwoma mężczyznami. Dla mnie to jest po prostu niesmaczne - mówił wiceminister.

- W raporcie nie używam nazwiska: Trzaskowski. Ciężko powiedzieć, żebym sfingował materiały wideo, które są w internecie. Trzaskowski narzeka, że nie ma pieniędzy, a okazuje się, że wiele milionów na takie projekty ma - dodał.

Tymoteusz Szydło rezygnuje. Reakcja Sebastiana Kalety

Pytany o doniesienia ws. Tymoteusza Szydło, który złożył prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego, Sebastian Kaleta odparł: "Pani Beata Szydło jest bardzo silną kobietą, charyzmatyczną przywódczynią. Wszyscy z nią jesteśmy, może liczyć na nasze pełne wsparcie. Wiemy, jakie w mediach pojawiały się fałszywe informacje, spekulacje. Niewątpliwie godziły w dobre imię rodziny pani premier".

- Decyzja jej syna to jego prywatna sprawa - bardzo poważna, wynika z osobistych doświadczeń, ale nie sposób jej komentować, nie znając wszystkich okoliczności - kontynuował wiceminister.

Odnosząc się do pogłosek, że Szydło miała zostać szefową kampanii Andrzeja Dudy, dodał: "Jeśli będzie potrzeba i jej wola, będzie świetnym wsparciem dla prezydenta".

Leszek Balcerowicz ucina spekulacje ws. startu w wyborach prezydenckich 2020

Leszek Balcerowicz z kolei skomentował w programie "Tłit" pogłoski, jakoby miał zostać kandydatem Nowoczesnej na prezydenta. - Nic na ten temat nie wiem. Traktuje to w kategoriach fantazji. Miłej fantazji. Nawet to do mnie nie doszło, ale bardzo dziękuję tym, którzy mieli takie fantazje na myśli - oznajmił.