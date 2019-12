WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze leszek balcerowicz + 3 sebastian kaletamarian banaśtłit Natalia Durman 1 godzinę temu "Czynnik rozkładu w PiS-ie", "to zaczyna wyglądać kuriozalnie". Leszek Balcerowicz i Sebastian Kaleta o Marianie Banasiu - Marian Banaś jest czynnikiem rozkładu w PiS-ie. Obnaża, czym jest PiS od strony moralnej. PiS wkracza w trudniejszy okres, nie tylko ze... Rozwiń Jan śpiewak Napisał tak Marian Ban … Rozwiń Transkrypcja: Jan śpiewak Napisał tak Marian Banaś wyrasta na największą siłę po stronie opozycji to będzie ciekawa KD Marian Banaś wspiera teraz Sopot Rzecznikiem opozycji w atakowaniu prawa i No jedź do tej pory czujniki jego rozkład Jakiegoś jakiegoś rozkład Bo on obnaża Czym jest wpis od strony moralnej Sun będąc Osobom Która dzięki wolnym mediom Została obdarzona Zeznania na to Sposób Dochodziła do jakiegoś majątku I można się wyobrazić sobie aby w Polsce gdyby udało się Pis-owi Zdusić w Na szczęście się A wtedy mogliby Dość łatwo Kontynuować rządy bo ileś rzeczy Nie byłoby obdarzony no ale Wczoraj byłem na gali rozdania jeden z pleców i akurat autor materiału banasiu dostał nagrodę Co znaczy że Prawo i Sprawiedliwość teraz będzie atakował omedia Albo inaczej czy wprowadzić Już dawno zapowiadane Rozczłonkowania mediów repolonizacji Tego nie Na pewno by chcieli i od nowa Poproszę zauważyć że to są ludzie To że nie są pozbawieni mówili w czołówce wyborcy są bardzo różne Ale on nie ustępują przed sił I tą siłę organizuje się w To się nazywa społeczeństwo obywatelskie Staram się jak mogę Jakiś prognozy mogą być są takie że Wpisz w kratkach trudniejszy okres nie tylko ze względu na twarzy pani Asia która odnalazła mural Partie i czołówkę ale także za to Data bonanzy w gospodarce na czynniki zewnętrzne Kończą Ale skoro pan mówi że Marian Banaś obnaża Prawo i Sprawiedliwość to znaczy że to jest początek końca To pociągnie na dno nic nie załatwi W sprawie naprawy Rzeczypospolitej po zniszczeniach ustrojowych przez Poza samymi Polakami którzy rozumieją Co to jest demokracja co są Rządy prawa i w Polsce pod Jeszcze większej mobilizacji i nie czekaj To znaczy że nie spadnie w sondażach w takim razie to będzie spadać Ale tym bardziej będzie spadać i będziesz silniejsza presja Siły demokratyczne w Polsce i kontynuacja dobrej działalności pożar Wnikliwy uczciwy dziennikarze kwestia ustaw Sytuacja na bana Leżę Co robisz na co dzień Oczywiście Wiersze No tak Miesięcy gdzie się nie przejdzie do mediów to trzeba bo opanowana się rozmawiać tak jeszcze Patrzeć Sylwetka I oczywiście jest W roztworze Zastosować co dzieli się pójdzie domek Dwóch miesięcy O tym 12 opowiadać odpowiadać a ja z nim wierzyciel nie miałam możliwości rozmowy Więc dla mnie to nie zaczyna wyglądać ale Oczywiście sprawa jest bardzo WTA W grę Są prowadzone po nie W związku z faktem że wątpliwości Matka Pana prezesa Się pojawi Nasz obóz Poparcie polityczne jest Kadencja tak ale to fajnie nic nie dało i jest jakiś porwanie Peugeot SW Chwilę po objęcia urzędu Wokół bardzo Sprawiasz wycofane to być może Pan prezes Banaś powinien złożyć rezygnację Czaisz to się nie stanie to zobaczymy też jakieś Dynie zarzuty Stawiane w rap Centralna I to też Być Jak daleko