Wideo Najnowsze Beata Szydło + 3 tymoteusz szydłosebastian kaletatłit Natalia Durman 58 min. temu Tymoteusz Szydło rezygnuje. Sebastian Kaleta: wszyscy jesteśmy z premier Beatą Szydło Tymoteusz Szydło złożył prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego. - Pani Beata Szydło jest bardzo silną kobietą, charyzmatyczną przywódczynią.... Rozwiń Wczoraj tutaj był rzecznik Prawa i … Rozwiń Transkrypcja: Wczoraj tutaj był rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel i mówił, że wszyscy by chcieli, żeby Beata Szydło poprowadziła Andrzeja Dudę do zwycięstwa, jako szefowa kampanii. Tylko, że dzisiaj informacja jest taka, która obiega media, że ksiądz Tymoteusz Szydło złożył prośbę o przeniesienie do stanu świeckiego. Czy w tej sytuacji problemy rodzinne Beaty Szydło, PR-owe też, wizerunkowe - trochę ją wykluczają z takiej walki? Pijarowe też wizerunkowy trochę ją wykluczając takich Pani Beata Szydło jest bardzo silną kobietą. Jest charyzmatyczną przywódczynią. Jedną z przywódczyń Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, nie chciałbym w trudnej sytuacji rodzinnej, w której się znalazła. I też niestety tutaj media mają swoją przykrą stronę i nie chcę komentować tej bardzo trudnej decyzji, która została podjęta przez jej syna. Ale rozumiem, że Beata Szydło na jakieś wsparcie wasze może liczyć w tej sytuacji? Oczywiście, oczywiście, że tak. Pani premier Szydło może liczyć na pełne wsparcie i wszyscy z nią jesteśmy, bo... Ale...Jestem przekonany i wiem, że pani premier jest bardzo silną kobietą Jeśli będzie taka potrzeba i będzie miała taką wolę, na pewno będzie świetnym wsparciem dla prezydenta Andrzeja Dudy. Dlaczego pana zdaniem, media się do tego przyczyniły? Co się wydarzyło? Znaczy, nie chcę mówić o jakiś spekulacjach. Media, niektóre media, bo nie chcę tutaj wymieniać, ale wiemy doskonale jakie w obiegu pojawiały się fałszywe informacje. Jednocześnie różne spekulacje, które niewątpliwie godziły w dobre imię rodziny pani premier Szydło. Dlatego też z wielkim smutkiem, ale też no tutaj jest to osobista decyzja jej syna. Będzie dzisiaj prezentowana i to jest jego osobista, prywatna sprawa, i nie chciałbym tego komentować. To jest bardzo poważna sprawa, ale jednocześnie, jednocześnie wynikająca z pewnych osobistych doświadczeń i decyzji, których no, nie sposób komentować, nie znając wszystkich okoliczności.