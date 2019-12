WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze małgorzata gersdorf + 2 sebastian kaletatłit Natalia Durman 1 godzinę temu "Apeluję do prof. Małgorzaty Gersdorf!". Wiceminister Sebastian Kaleta odpowiada I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zasugerowała, że Izba Dyscyplinarna SN powinna być zamknięta. - Czy zaapeluje w ten sam sposób do pana Zawistowskiego... Rozwiń Profesor Gersdorf sugeruje właściw … Rozwiń Transkrypcja: Profesor Gersdorf sugeruje właściwie, że Izba Dyscyplinarna powinna być zamknięta. Co ma jej pan do powiedzenia? No, ja równie dobrze mogę zapytać, czy zaapeluje w ten sam sposób do pana Zawistowskiego, który pierwsze powołanie sędziowskie otrzymał od rady państwa PRL? Czy od pana Iwulskiego, który w PRL-u nie dość, że został powołany, to jeszcze bogatą karierę, kartę ma. No i dziwnym trafem nowa KRS, demokratyczna dla pani Gersdorf jest solą w oku. Ta Izba Dyscyplinarna, która ma zaprowadzić porządek wśród niektórych jakby spraw w tym zakresie. To jak by pan podsumował to działanie profesor Gersdorf? Ale rada państwa PL też jest w porządku. Jasne. To jakby pan podsumował to działanie profesor Gersdorf? To jest niestety, ale partykularna gra środowiska sędziowskiego. Obrona przed reformami, które są prowadzone na podstawie Konstytucji zgodnie z wyborami, których dokonywali Polacy. Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość by uchwalało prawo, a nie pani Małgorzata Gersdorf. Ale to pani Gersdorf mówi, że broni Konstytucji. No, chyba nie, bo mówiła, że wyrok TSUE i prawo unijne jest nad polską Konstytucją, czym przeczy naprawdę kilkonastoletniemu dorobkowi Trybunału Konstytucyjnego w składzie z panem Rzeplińskim czy Safjanem. Czyli co? Łamie Konstytucję pani profesor? Raczej... Na razie apeluje, tak? Więc apelować każdy może. Ja mogę również apelować do pani Gersdorf, żeby wstrzymała się od orzekania, bo wybrała ją niekonstytucyjna KRS. Wstrzymuję, mogę powiedzieć: Pani profesor Gersdorf. Apeluję, żeby pani się wstrzymała od pracy w Sądzie Najwyższym, bo była pani wybrana przez niekonstytucyjną KRS w latach 2017 działającej, '18. No, zobaczymy, czy ten apel zostanie wysłuchany. Czyli raczej nie, ale no... Ale to jest logika. To jest logika, którą stosuje pani Gersdorf. Bardzo niebezpieczna , grożąca chaosem prawnym w Polsce.