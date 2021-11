Testy na COVID-19. Dziambor mówi o "torturach"

"Ale co jest złego nawet w testach?" - dopytywał poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Tych do nosa? Bolą. Raz to w życiu robiłem, nie wyobrażam sobie robić tego codziennie, chyba że chodzi o tortury. Poza tym, nie badamy żadnych innych chorób, a ludzie chorzy na inne choroby chodzą i żyją wśród nas" - oświadczył Dziambor.