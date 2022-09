Testament Elżbiety II. Wiadomo, kiedy poznamy ostatnią wolę królowej

Treść testamentu królowej Elżbiety II nie zostanie upubliczniona. Dokument zostanie zapieczętowany i trafi do sejfu, w którym pozostanie przez co najmniej 90 lat. "Uznałem, że ze względu na konstytucyjną pozycję suwerena, właściwe jest stosowanie specjalnej praktyki w odniesieniu do testamentów rodziny królewskiej" - argumentował przed rokiem sędzia opiekujący się sejfem z testamentami członków brytyjskiej rodziny królewskiej.