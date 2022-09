Tajemnicza kartka na trumnie Elżbiety II. Zostawił ją król Karol III

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w wieku 96 lat, zaś przygotowania do jej ceremonii pogrzebowej trwały w Wielkiej Brytanii ponad tydzień. W poniedziałek (19 września) kraj zatrzymał się, by oddać hołd monarchini panującej przez ponad 70 lat. Na ulice wyszły też tysiące Brytyjczyków, by po raz ostatni oddać hołd królowej.