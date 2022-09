Emmanuel Macron incognito w Londynie. Razem z żoną

Jak zdradził Stephane Bern, doradca prezydenta, król Karol III otrzymał zaproszenie od Emmanuela Macrona, by w pierwszą zagraniczną podróż udać się właśnie do Francji. Byłoby to nawiązanie do wydarzeń sprzed lat, kiedy to w roku 1957 królowa Elżbieta II pierwszą wizytę poza granicami kraju złożyła właśnie we Francji.