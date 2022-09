Insygnia królewskie Elżbiety II. Korona, berło i jabłko. Wyjątkowe klejnoty

Cullinan został odkryty w północno-wschodniej Afryce. Początkowo diament ważył 3106 karatów. Został on podarowany w prezencie urodzinowym królowi Edwardowi VII. Wcześniej wykupił go rząd Transwalu, który podlegał pod koronę brytyjską. W Wielkiej Brytanii decyzją króla rozdzielono diament Cullinan na mniejsze części. Największy z nich nazwany został przez monarchę Wielką Gwiazdą Afryki i umieszczony z berle królewskim. Zaś drugi co do wielkości - noszący nazwę Drugiej Gwiazdy Afryki zdobi brytyjską koronę państwową.