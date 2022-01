Test rakietowy Korei Północnej. Jest oficjalny komunikat

"Rakieta podobna do rosyjskiej"

Pierwszy test pocisków instalowanych na platformach kolejowych Korea Płn. przeprowadziła we wrześniu 2021 roku. Wtedy także wystrzelono dwie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, a agencja Kyodo pisała, że były to prawdopodobnie dwie sztuki zaktualizowanej wersji KN-23, nowego typu pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, znanego z lotu po nieregularnej trajektorii. Eksperci wojskowi twierdzą, że broń ta jest podobna do zaawansowanego pocisku balistycznego produkowanego w Rosji.