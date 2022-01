Korea Północna wystrzeliła rakietę drugi raz w ciągu tygodnia. Co testuje?

We wtorek nad ranem czasu lokalnego Korea Północna przeprowadziła drugi w ciągu tygodnia test rakietowy. Jak twierdzi armia Korei Południowej, była to prawdopodobnie próba pocisku balistycznego, który trafił do morza. Eksperci zauważają, że reżim Kim Dzong Una skupia się ostatnio na testowaniu systemów bardziej nadających się do bezpośredniego manewrowania i penetrowania obrony antyrakietowej.