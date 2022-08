Tereny ukraińskie okupowane przez Rosjan. Optymizm emerytowanego generała z USA

Zwycięstwo Ukrainy do końca roku?

Hodges uważa, że Ukrainie trzeba teraz dostarczyć wszystko, co możliwe. Wówczas, do końca roku, Ukraińcom mogłoby się udać wyzwolić terytoria zajęte przez Rosjan po 24 lutego. A potem, być może w drodze negocjacji, w ciągu kolejnego roku lub dwóch lat, Krym i Donbas. Bo choć może się wydawać, że sytuacja na froncie jest patowa, to Ukraina wykorzystuje ten czas na budowanie siły, aż będzie gotowa, aż będzie wyszkolona, aż będzie miała wystarczającą siłę uderzenia, mówi Hodges.