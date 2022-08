Obrońca Azowstalu żyje. Jego zdjęcia obiegły świat

"Wybuchnęłam płaczem"

- Witam, tu Dima - usłyszała. - A ja na to: "Co?". On jeszcze raz: "Tu Dima". Byłam w szoku - powiedziała Daria. Dmitrij dodał, że jest zdrowy i przebywa w Doniecku w rosyjskiej niewoli. Zdradził, że podczas rozmowy obecny był rosyjski śledczy.