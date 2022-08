Mocne słowa Andrzeja Dudy. Ostrzega Niemcy

Duda zwrócił uwagę na to, że "imperialne zapędy Rosji to nie tylko pomysły Władimira Putina, ale jest nimi przesiąknięta (także) duża część rosyjskiego społeczeństwa". Zdaniem prezydenta RP, na działania prezydenta Władimira Putina nie należy patrzeć w perspektywie krótkoterminowej, tak jak przez lata robiły to Niemcy.