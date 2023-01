"Ten polski Duda". Skandaliczne słowa Miedwiediewa

Prezydent Andrzej Duda podczas swojej wizyty we Lwowie zadeklarował przesłanie walczącej Ukrainie czołgów Leopard z zasobów polskiej armii i wezwał zachodnie kraje do dołączenia do tej inicjatywy w celu maksymalnego wsparcia obrońców Kijowa. Do sprawy powrócił we wtorek, podczas szczytu w Davos.